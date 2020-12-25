Татьяна Власова уверила, что все обиды на мужа остались в прошлом.

Вторая супруга артиста, с которой Армен Джигарханян прожил в браке 48 лет, оправдала неверного мужа.

Татьяна Власова уверена, что Виталина Цымбалюк-Романовская воспользовалась тем, что здоровье артиста подкосилось.

"Не считаю, что он сделал что-то плохое. Я его настолько хорошо знаю… Даже знаю, почему это произошло. Такое сплетение получилось: он заболевал, а эта женщина так хорошо приноровилась. Как один психолог сказал, она манипулировала им. Уловила момент, когда он мог что-то подписать. И то, что меня не было, тоже сказалось…", — сказала Власова в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".