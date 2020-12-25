Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Почему агрессия против ковид-диссидентов переходит в убийства?
"Лично я бы вышел": Зеленский прокомментировал Минские соглашения
Глазами психолога: "Белая ворона" в фильме "Зачарованная"
ФИФА отменила два чемпионата мира в 2021 году
Полицейский убил безоружного афроамериканца в США
Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации
Ларионов рассказал о грязной игре канадцев в матче с Россией
Васильев: Трамп готовит государственный переворот
Михаил Цивин обвинил вдову Баталова в махинациях с наследством

Вдова Джигарханяна объяснила, почему артист женился на пианистке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Власова уверила, что все обиды на мужа остались в прошлом.

Вторая супруга артиста, с которой Армен Джигарханян прожил в браке 48 лет, оправдала неверного мужа.

Татьяна Власова уверена, что Виталина Цымбалюк-Романовская воспользовалась тем, что здоровье артиста подкосилось.

"Не считаю, что он сделал что-то плохое. Я его настолько хорошо знаю… Даже знаю, почему это произошло. Такое сплетение получилось: он заболевал, а эта женщина так хорошо приноровилась. Как один психолог сказал, она манипулировала им. Уловила момент, когда он мог что-то подписать. И то, что меня не было, тоже сказалось…", — сказала Власова в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Это же надо так ненавидеть людей": Володин - об угрозах Киева Крыму
Обвинение требует для Широкова год тюремного заключения
Прилучный оценил рассказ бизнесмена, который "разукрасил" ему лицо
Почему агрессия против ковид-диссидентов переходит в убийства?
"Лично я бы вышел": Зеленский прокомментировал Минские соглашения
Глазами психолога: "Белая ворона" в фильме "Зачарованная"
ФИФА отменила два чемпионата мира в 2021 году
Полицейский убил безоружного афроамериканца в США
Режим готовности: в Пентагоне ждут провокаций Трампа на инаугурации
Дрожжина и Цивин распродают имущество и обнуляют банковские счета
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Игорь Буккер Оружие США: чем гордятся за океаном Игорь Буккер Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине Любовь Степушова
Комментарии
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников