Общественность изначально довольно критично отнеслась к роману 43-летнего фигуриста с 25-летней звездой "Папиных дочек".
Интернет-пользователи уверены, что именно общественное мнение повлияло на то, чтобы Авербух взял в жёны Лизу, девушку, взросление которой зрители наблюдали с экранов ТВ.
Вся страна ожидала от фигуриста ответственного шага с предложением руки и сердца и дождалась. 20 декабря парочка официально стала мужем и женой.
Это событие прокомментировал фигурист в ответ на многочисленные поздравления со свадьбой.
"С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах. Очень тронуты каждым сообщением, спасибо вам за то море добра, в которое вы нас окунули. Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь", — сказал Авербух в беседе со "СтарХитом".
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.