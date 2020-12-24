Илья Авербух рассказал о медовом месяце с Лизой Арзамасовой

Общественность изначально довольно критично отнеслась к роману 43-летнего фигуриста с 25-летней звездой "Папиных дочек".

Интернет-пользователи уверены, что именно общественное мнение повлияло на то, чтобы Авербух взял в жёны Лизу, девушку, взросление которой зрители наблюдали с экранов ТВ.

Вся страна ожидала от фигуриста ответственного шага с предложением руки и сердца и дождалась. 20 декабря парочка официально стала мужем и женой.

Это событие прокомментировал фигурист в ответ на многочисленные поздравления со свадьбой.