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Рэпер Гнойный уверовал в Бога и раскритиковал звёзд шоу-бизнеса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Некогда популярному рэперу Гнойному пришлось провести несколько месяцев в психиатрической клинике и поверить в Бога после разрыва с девушкой.

Музыкант слетел с катушек и создал целый "музей" своей бывшей возлюбленной.

"Я стал проповедовать, перестал спать и мыться. Друг отвез меня в психиатрическую больницу, где я приходил в себя два месяца. В больнице познакомился с интересными ребятами. Там хватало интересных персонажей. Товарищ Тайсон был, он откусил ухо собутыльнику во время пьянки. Прошел без таблеток этот путь. Засовывал их в дырки в зубах. Я не пил таблетки, которые мне давали врачи", — утверждает рэпер.

Автор: Алексей Корнеев
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