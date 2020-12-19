Некогда популярному рэперу Гнойному пришлось провести несколько месяцев в психиатрической клинике и поверить в Бога после разрыва с девушкой.
Музыкант слетел с катушек и создал целый "музей" своей бывшей возлюбленной.
"Я стал проповедовать, перестал спать и мыться. Друг отвез меня в психиатрическую больницу, где я приходил в себя два месяца. В больнице познакомился с интересными ребятами. Там хватало интересных персонажей. Товарищ Тайсон был, он откусил ухо собутыльнику во время пьянки. Прошел без таблеток этот путь. Засовывал их в дырки в зубах. Я не пил таблетки, которые мне давали врачи", — утверждает рэпер.
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