Рэпер Гнойный уверовал в Бога и раскритиковал звёзд шоу-бизнеса

Некогда популярному рэперу Гнойному пришлось провести несколько месяцев в психиатрической клинике и поверить в Бога после разрыва с девушкой.

Музыкант слетел с катушек и создал целый "музей" своей бывшей возлюбленной.