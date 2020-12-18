У Максима Галкина появилась своя рубрика в шоу "Вечерний Ургант"

Гостями вечернего шоу стали Ирина Горбачева и Ростислав Хаит.

Ребята рассказали о премьере своего нового фильма "Обратная связь". Картина является продолжением отснятого в 18 странах мира фильма под названием "Идеальные незнакомцы".

Ростислав Хайт выразил уверенность, что идею их сиквела купят во всех странах, в которых по достоинству оценили фильм-первооснову.

В передаче показали небольшой фрагмент нового фильма, в котором друзья признаются друг другу в довольно откровенных вещах.

Иван Ургант тоже решил спросить своих гостей об интимных моментах их жизни.

Сам ведущий не решился задать бесцеремонный вопрос, поэтому он привлёк к этому делу Максима Галкина.

Ургант объявил новую рубрику под названием "вопросы от Максима Галкина".

Был показан видеофрагмент, на котором супруг Примадонны задаёт вопрос гостям программы о смелом сексуальном опыте артистов.