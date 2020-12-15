Недавно стало известно, младшую сестру Эвелины Блёданс Диану задержали за хранение наркотиков.
Ранее она уже привлекалась по этой же статье и даже отбывала наказание в тюрьме. Сейчас Диане грозит очередной срок. Однако артистка желает своей сестре стать на путь истинный и обрести счастье.
"Дианочка, хочу тебе пожалеть, чтобы ты нашла себя, полюбила свою дочь. Чтобы ты поняла, что прежде всего мама, а не женщина с красивыми глазами и яркими губами. Не тащи меня в эту грязь. Я хочу быть рядом со своим солнечным сыном", — отметила Блёданс.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.