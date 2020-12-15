Эвелина Блёданс обратилась к сестре, которой грозит тюрьма

Недавно стало известно, младшую сестру Эвелины Блёданс Диану задержали за хранение наркотиков.

Ранее она уже привлекалась по этой же статье и даже отбывала наказание в тюрьме. Сейчас Диане грозит очередной срок. Однако артистка желает своей сестре стать на путь истинный и обрести счастье.