Скорбное известие сообщили в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где актёр работал почти шестьдесят лет.
Известность Николай Иванов получил благодаря своей роли в фильме "Вечный зов". Там он исполнил роль Ивана Силантьевича Савельева.
"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", — отметили коллеги актёра.
Артисту было 77 лет. По предварительным данным, причиной смерти Николая Иванова стали проблемы с сердцем.
В общей сложности актёр сыграл более 80 работ в кино.
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