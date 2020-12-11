Умер актёр из "Вечного зова" Николай Иванов

Скорбное известие сообщили в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева, где актёр работал почти шестьдесят лет.

Известность Николай Иванов получил благодаря своей роли в фильме "Вечный зов". Там он исполнил роль Ивана Силантьевича Савельева.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", — отметили коллеги актёра.

Артисту было 77 лет. По предварительным данным, причиной смерти Николая Иванова стали проблемы с сердцем.

В общей сложности актёр сыграл более 80 работ в кино.