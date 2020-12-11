Татьяна Власова объяснила, женился на ней Джигарханян или нет

Армен Джигарханян на исходе своей жизни вернулся к своей супруге, которую бросил ради женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской.

Брак с молодой супругой у Армена Борисовича не заладился. Последние месяцы своей жизни народный артист СССР провёл со своей второй супругой Татьяной Власовой.

В СМИ появлялась информация о том, что Аремен Борисович повторно сочетался с ней браком незадолго до смерти.

Татьяна Власова не подтвердила эту информацию. Она объяснила, что такие намерения у Армена Борисовича были, однако этим планам не суждено было осуществиться.

По словам Власовой, с которой Джигарханян прожил долгие годы, отправиться в ЗАГС с экс-супругом повторно им помешало то, что Армен Борисович потерял паспорт.

Ухудшение состояние здоровья артиста также не позволило Татьяне Сергеевне вновь соединиться узами брака с Джигарханяном.

"Когда я поняла, что ничего не получается, постаралась смириться", — объяснила Власова в передаче "Пусть говорят".

Единственным наследником Джигарханяна стал его приёмный сын Степан.