Елена Воробей обвинила журналистов в том, что они не понимают юмора

Актрисе в каждом интервью приходится оправдываться по поводу своего высказывания о бедствующих артистах.

В очередной раз Елена Воробей объяснила, что имела в виду, когда попросила для артистов скидки на продукты.

Юмористка отметила, что не всерьез говорила о продовольственной помощи артистам. Её слова следовало воспринимать как сарказм и "подколки".

Воробей уже устала разъяснять, что она говорила о помощи начинающим артистам, которые только окончили театральные вузы и сразу попали в период безработицы.