Актрисе в каждом интервью приходится оправдываться по поводу своего высказывания о бедствующих артистах.
В очередной раз Елена Воробей объяснила, что имела в виду, когда попросила для артистов скидки на продукты.
Юмористка отметила, что не всерьез говорила о продовольственной помощи артистам. Её слова следовало воспринимать как сарказм и "подколки".
Воробей уже устала разъяснять, что она говорила о помощи начинающим артистам, которые только окончили театральные вузы и сразу попали в период безработицы.
"Отвечая на эти вопросы, я, конечно, имела в виду не тех, кто мелькает на экранах, а вообще профессию артиста. Потому что, простите, это и Московская область, и вообще вся Россия. А Москва — она одна, уникальный мегаполис, здесь все живут неплохо, — высказалась Воробей в интервью YouTube-каналу "Алёна, блин!".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.