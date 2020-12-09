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Сябитова высказалась об аморальном женихе из "Давай поженимся"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу, в котором соединяют сердца, объяснила, что думает об истории с приговором бывшему участнику программы.

Сябитова высказалась об аморальном женихе из "Давай поженимся"

Один из героев шоу Руслан Казанцев, снявшийся в передаче в 2018 году, был признал виновным в педофилии.

Телесваха объяснила, что не следит за судьбой участников телепроекта, через который прошли уже сотни людей.

"Я не слышала про эту историю. Откуда? Мы сейчас снимаем новогодние программы. Мы снимаем по четыре программы в день. Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит", — объяснила Роза Раифовна в беседе с журналистами "Вечерней Москвы".

Ведущая поспешила дистанцироваться от человека, уличённого в крайне аморальном поступке.

"Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества", — рассказала телесваха.

Автор: Елена Былкина
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