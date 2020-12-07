Боб Дилан продал права на все свои песни

Известный американский музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group.

"Это знаменательное соглашение охватывает права более чем на 600 песен, написанных в течение почти 60 лет, от ставшей культурной вехой в 1962 году песни Blowin" In The Wind до эпической Murder Most Foul этого года", — сообщили представители компании.

По информации издания Variety, за сделку Дилан получил более 300 миллионов долларов.