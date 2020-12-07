Известный американский музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group.
"Это знаменательное соглашение охватывает права более чем на 600 песен, написанных в течение почти 60 лет, от ставшей культурной вехой в 1962 году песни Blowin" In The Wind до эпической Murder Most Foul этого года", — сообщили представители компании.
По информации издания Variety, за сделку Дилан получил более 300 миллионов долларов.
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