Певица Вероника Круглова, которая была в непродолжительном браке с Иосифом Кобзоном, рассказала, как артист вынудил её сделать аборт.
По её словам, о беременности она узнала уже тогда, когда отношения с Кобзоном начали разваливаться. Певец настоял на том, чтобы Круглова сделала аборт. Позицию артиста поддержала его мать.
"Я с Кобзоном потеряла ребенка по его желанию, желанию его мамы в основном. Это были искусственные роды, у меня была клиническая смерть. Было что-то жуткое", - пояснила Круглова.
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