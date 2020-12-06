Первая жена Кобзона сделала аборт по требованию артиста

Певица Вероника Круглова, которая была в непродолжительном браке с Иосифом Кобзоном, рассказала, как артист вынудил её сделать аборт.

По её словам, о беременности она узнала уже тогда, когда отношения с Кобзоном начали разваливаться. Певец настоял на том, чтобы Круглова сделала аборт. Позицию артиста поддержала его мать.