Девушка блогера Reeflay могла умереть от наркотиков

Недавно социальные сети взорвала история о гибели девушки популярного блогера под псевдонимом Reeflay.

В ходе конфликта с девушкой Стас Решетников (настоящее имя блогера) выгнал её на балкон без одежды. Затем он впустил её квартиру, но уже вскоре девушка умерла. Всё это время блогер не прекращал вести съёмку на веб-камеру, и вызвал "скорую", только когда не смог привести её в чувство.

На допросе Решетников заявил, что незадолго до смерти его спутница приняла амфетамин, мефедрон и марихуану. Сейчас следствие рассматривает три причины гибели девушки: переохлаждение, повреждение внутренних органов из-за удара в живот, а также передозировка наркотиками.