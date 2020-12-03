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Виктор Дробыш коснулся темы обнищания артистов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заявления о бедственном положении звёзд вызывают негативную реакцию общественности.

Виктор Дробыш коснулся темы обнищания артистов

Жалобы шоуменов на безработицу и безденежье вызывают у людей злобу и раздражение.

Очередное заявление на эту тему предсказуемо подвергается жёсткой критике, поэтому представители шоу-бизнеса стали крайне осторожно высказываться по данной проблеме.

Продюсер Виктор Дробыш, который хорошо осведомлён о реальном положении дел в развлекательной индустрии, объяснил, что ситуация в среде артистов складывается довольно тревожная.

"На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, — тяжело", — рассказал Дробыш в интервью NEWS. ru.

Продюсер, который сам перенес COVID-19, согласился с необходимостью соблюдать ограничительные меры, чтобы избежать массовых заражений. При этом он подчеркивает, что отрасль испытывает тяжёлые времена.

Автор: Елена Былкина
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