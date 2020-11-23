Долгие годы Демис Карибидис дружит с Гариком Мартиросяном. Юморист решил объяснить, почему его коллега давно отказался от выступлений в Comedy Club.

"Он честно остановился. Мне кажется, он почувствовал, что то, что говорит со сцены Comedy, не смешно. Потому что у тебя поменялся фон либо ты сам поменялся. Люди тебя уже воспринимают как какого-то другого человека с другим статусом", — пояснил Карибидис.

"Мне повезло. Я с ним изначально дружил. И при знакомстве с Гариком у меня не было целей, чтобы меня куда-то взяли, например, в тот же Comedy. Потому что я был убежден играть в КВН до конца, пока не заберу медаль и не повешу себе ее на шею, то есть я шел в этом направлении", — признался юморист.