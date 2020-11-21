Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, вспомнил, как жёстко ответил Алле Пугачёвой.

"Ей приглянулась недавно вышедшая моя песня с Zivert "Не болей". Она сказала, что помнит, что делала такую же в 1978-м году. Я ей ответил: "Вы с таким количеством мужиков спели, что мы ничего нового предложить эстраде уже не сможем", — рассказал Баста в гостях у Ивана Урганта.