Пасынок Джигарханяна рассказал о последних днях жизни актёра

Смерть легендарного актёра Армена Джигарханяна не была скоропостижной. Последние месяцы артист очень сильно болел.

Об этом рассказал его пасынок Степан Джигарханян. По его словам, ситуацию усугубило то, что из-за пандемии пожилым людям запретили выходить на улицу и его отчим перестал двигаться.