Смерть легендарного актёра Армена Джигарханяна не была скоропостижной. Последние месяцы артист очень сильно болел.
Об этом рассказал его пасынок Степан Джигарханян. По его словам, ситуацию усугубило то, что из-за пандемии пожилым людям запретили выходить на улицу и его отчим перестал двигаться.
"Смерть не была скоропостижной, состояние Армена Борисовича ухудшилось после дня рождения. На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел", — сообщил Джигарханян изданию "СтарХит".
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.