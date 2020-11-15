Татьяна Плаксина не устаёт вставлять палки в колёса своей звёздной маме.
Недавно СМИ облетела новость о том, что некто "слил" запись, на которой женщина, голос которой напоминает тембр Любови Успенской, негативно отзывается о Валерии.
Было сделано предположение, что запись опубликовала дочь Успенской, у которой не сложились отношения со звёздной мамой.
Публикация записи якобы стала реакцией на то, что Валерия и Успенская побеседовали о жизни и творчестве. Запись беседы двух исполнительниц была опубликована на личном YouTube-канале Валерии.
Подозревают, что дочь королевы шансона решила отомстить матери, испортив её отношения с Валерией.
Подлинность записи, на которой некая женщина подвергает заслуги и талант Валерии сомнению, не доказана.
Иосиф Пригожин назвал запись "бабскими разговорами на кухне".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.