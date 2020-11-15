Дочь Успенской пыталась поссорить мать с Валерией

Татьяна Плаксина не устаёт вставлять палки в колёса своей звёздной маме.

Недавно СМИ облетела новость о том, что некто "слил" запись, на которой женщина, голос которой напоминает тембр Любови Успенской, негативно отзывается о Валерии.

Было сделано предположение, что запись опубликовала дочь Успенской, у которой не сложились отношения со звёздной мамой.

Публикация записи якобы стала реакцией на то, что Валерия и Успенская побеседовали о жизни и творчестве. Запись беседы двух исполнительниц была опубликована на личном YouTube-канале Валерии.

Подозревают, что дочь королевы шансона решила отомстить матери, испортив её отношения с Валерией.

Подлинность записи, на которой некая женщина подвергает заслуги и талант Валерии сомнению, не доказана.

Иосиф Пригожин назвал запись "бабскими разговорами на кухне".