Стало известно, кому достанется имущество Армена Джигарханяна

Единственным наследником артиста, согласно воле самого Армена Борисовича, является его пасынок Степан Арменович Джигарханян, который проживает сейчас в США.

Степан — сын второй супруги Джигарханяна — Татьяны Власовой. Артист воспитал молодого человека как родного и дал ему свою фамилию.

У Армена Борисовича была ещё дочь Елена от первого брака с Аллой Ванновской. Девушка умерла в возрасте 23-х лет в 1987 году. Она уснула в автомобиле и надышалась угарным газом.

Представитель Армена Джигарханяна объяснил, что ранее было составлено другое завещание на экс-супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую, но артист его аннулировал после развода в 2017 году.