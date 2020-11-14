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Стало известно, кому достанется имущество Армена Джигарханяна

Единственным наследником артиста, согласно воле самого Армена Борисовича, является его пасынок Степан Арменович Джигарханян, который проживает сейчас в США.

Стало известно, кому достанется имущество Армена Джигарханяна

Степан — сын второй супруги Джигарханяна — Татьяны Власовой. Артист воспитал молодого человека как родного и дал ему свою фамилию.

У Армена Борисовича была ещё дочь Елена от первого брака с Аллой Ванновской. Девушка умерла в возрасте 23-х лет в 1987 году. Она уснула в автомобиле и надышалась угарным газом.

Представитель Армена Джигарханяна объяснил, что ранее было составлено другое завещание на экс-супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую, но артист его аннулировал после развода в 2017 году.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приёмный сын Степан. И никаких других наследников нет", — рассказал источник новостному агентству ТАСС.

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