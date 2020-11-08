Финалист проекта "Народный артист" Александр Панайотов изменил свой имидж.
Стоило исполнителю сбрить бороду, как он в один момент "скинул" 20 лет возраста.
"Папе снова 16", — подписал артист сторис в Instagram.
Подписчики певца тут же стали делать предположения, что Александр воспользовался услугами косметологов или даже пластических хирургов.
Поклонников певца интересует, куда делись морщины с лица их кумира.
Поверить в то, что лишь бритьё привело к такому ошеломляющему эффекту, интернет-пользователи не могут.
"Загадочная история Бенджамина Баттона", — шутят сетевые остряки, глядя на юного исполнителя.
"Ребята, о чём речь? Фотошоп тоже никто не отменял", — делают предположения фолловеры.
В Сети шутят, что резерв омоложения Панайотова не исчерпан.
Ранее артист сумел похудеть, сбросив 20 лишних килограммов. Секрет нормализации веса, по словам певца, кроется в том, что он занимался спортом и вёл здоровый образ жизни.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.