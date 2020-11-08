Подписчики не узнали Панайотова без бороды

Финалист проекта "Народный артист" Александр Панайотов изменил свой имидж.

Стоило исполнителю сбрить бороду, как он в один момент "скинул" 20 лет возраста.

"Папе снова 16", — подписал артист сторис в Instagram.

Подписчики певца тут же стали делать предположения, что Александр воспользовался услугами косметологов или даже пластических хирургов.

Поклонников певца интересует, куда делись морщины с лица их кумира.

Поверить в то, что лишь бритьё привело к такому ошеломляющему эффекту, интернет-пользователи не могут.

"Загадочная история Бенджамина Баттона", — шутят сетевые остряки, глядя на юного исполнителя. "Ребята, о чём речь? Фотошоп тоже никто не отменял", — делают предположения фолловеры.

В Сети шутят, что резерв омоложения Панайотова не исчерпан.

Ранее артист сумел похудеть, сбросив 20 лишних килограммов. Секрет нормализации веса, по словам певца, кроется в том, что он занимался спортом и вёл здоровый образ жизни.