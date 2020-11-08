Самая "фриковая" группа отечественного шоу-бизнеса выложила в Сеть новогодний клип.
Творение эпатажной группы под названием S*ck My D*ck 2020 уже набрало почти 3,5 миллионов просмотров. Отмечать апокалипсический Новый год группа Little Big пригласила Данилу Поперечного, Александра Гудкова и Гарика Харламова.
Ёлку веселая компания наряжала макетами вируса SARS-CoV-2. На стол ребята торжественно подают летучую мышь. В качестве горячительного гостей потчуют напитком, на бутылке которого написано "Novichok".
Дед Мороз принёс в подарок гостям праздника коробки с извержением вулкана и лесными пожарами. Завершается новогодний вечер салютом, который представляет собой гриб ядерного взрыва.
"Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020", — гласит финальная надпись клипа.
"Это абсолютно точная характеристика этого года!" — комментируют клип в Сети.
"Это же выпуск мировых новостей за 2020-й год", — пишут интернет-пользователи.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.