Группа Little Big сняла клип про апокалипсический 2020 год

Самая "фриковая" группа отечественного шоу-бизнеса выложила в Сеть новогодний клип.

Творение эпатажной группы под названием S*ck My D*ck 2020 уже набрало почти 3,5 миллионов просмотров. Отмечать апокалипсический Новый год группа Little Big пригласила Данилу Поперечного, Александра Гудкова и Гарика Харламова.

Ёлку веселая компания наряжала макетами вируса SARS-CoV-2. На стол ребята торжественно подают летучую мышь. В качестве горячительного гостей потчуют напитком, на бутылке которого написано "Novichok".

Дед Мороз принёс в подарок гостям праздника коробки с извержением вулкана и лесными пожарами. Завершается новогодний вечер салютом, который представляет собой гриб ядерного взрыва.