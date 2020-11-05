Подписчики Харламова описали идеальное шоу "Холостяк"

Поклонники Гарика Харламова рассказали, что мечтают увидеть резидента Comedy Club в шоу "Холостяк".

Сетевые остряки придумали свой формат всем известной передачи. Подписчики юмориста желают видеть в качестве ведущей известного шоу Ларису Гузееву.

"С подругой сегодня болтали про "Холостяка", родилась замечательная идея! Мы считаем, что туда нужно отправить именно Вас, а ведущим и советником сделать Ларису Гузееву! Это был бы лучший сезон "Холостяка"!", — объяснили интернет-пользователи свою задумку.

Эта идея нашла большой отклик среди подписчиков Гарика, у которых разыгралась фантазия по поводу такого яркого шоу.

Всем известна давняя любовь Харламова и Гузеевой. Instagram-аккаунт Гарика пестрит видеороликами, в которых юморист не устает троллить передачу "Давай поженимся".

Иногда комик делает забавный видеомонтаж, а иногда просто выкладывает кадры из передачи, которая всё больше напоминает шоу фриков.

Лариса Гузеева не раз высказывалась о том, что Харламов её "задолбал".