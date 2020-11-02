Актриса Варвара Шмыкова, ставшая известной после съёмок в сериале "Чики", призналась, что имеет проблемы с алкоголем. Однако артистка осознала их и уже обратилась к психотерапевту.

"И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться. Потому что все-таки ты убегаешь от реальности. Мне почему-то всегда казалось, что просто весело — напиться и орать, танцевать, бегать, лежать, что угодно. Не знаю… Вдруг ты всем интересен, все с тобой хотят пообщаться, причем классные ребята. Но нужно еще время на себя, на семью. Я умею сказать себе "стоп", — пояснила Шмыкова.