Экс-солистка группы Serebro рассказала о своём тайном браке

Ольга Серябкина отметила свою свадьбу максимально скрытно.

Что заставило 35-летнюю девушку играть в такие игры, неизвестно, однако, по её словам, она обманывала даже дизайнеров, которые ей шили три её свадебных наряда.

Дизайнерам Ольга говорила, что подвенечные платья ей требуются для съёмок в новом клипе.

Мужем Серябкиной стал бизнесмен Георгий Начкебия. Сфера деятельности новоиспечённого супруга касается шоу-бизнеса и современных технологий.

По словам певицы, познакомилась она со своим возлюбленным, когда нуждалась в его профессиональной помощи. Незаметно деловые отношения переросли в любовные чувства.

"Мы стали проводить много времени вместе и в определённый момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", — объяснила исполнительница.

Свадебное торжество провели в Австрии, в небольшом городе в Альпах. Георгий Начкебия считает Австрию своей второй родиной.