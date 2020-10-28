Анастасия Макеева выдала тайну Заворотнюк

Актриса, рассказывая о своей проблеме, между делом выболтала секрет Анастасии Заворотнюк.

Макеева в интервью YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" рассказала о том, как она длительное время безуспешно пытается забеременеть.

По словам 38-летней актрисы, уже восемь лет она прибегает ко всем известным средствам медицины, чтобы стать матерью. За её плечами четыре ЭКО. Эксперименты с собственным организмом приводили лишь к тому, что из-за нарушения гормонального фона актриса сильно поправлялась.

Бесполезная трата сил, денег и энергии заставила Макееву со смирением относиться к своей ситуации.

"Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На всё воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски", — объяснила актриса.

Анастасия Макеева привела в пример Анастасию Заворотнюк, которая стала матерью в 48 лет. Дочку Милу, по словам Макеевой, Заворотнюк родила суррогатная мать.

"Насколько я помню, у Насти Заворотнюк суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрёт от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще", — объяснила актриса.

Макеева уверена, что методы, которые медицина предлагает женщинам, желающим обрести счастье материнства, сопряжены с риском для здоровья.

Интернет-пользователи вспомнили, что о беременности и родах Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, сообщала крайне скупо.

Информация о том, что ребёнок у звезды сериала "Моя прекрасная няня" родился с помощью суррогатного материнства, озвучивается впервые.