Сестра Михаила Ефремова Анастасия пожелала потерпевшей стороне по делу о смертельном ДТП умереть от коронавируса.
Об этом она написала в Twitter. Напомним, родственники погибшего Сергея Захарова остались непреклонны и потребовали для актёра максимально строгого наказания. В итоге дело Ефремова было пересмотрено и вместо восьми лет тюрьмы его приговорили к 7,5 годам колонии.
"Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме", — пишет Ефремова.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".