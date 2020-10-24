Сестра Ефремова пожелала семье Сергея Захарова "смерти от ковида"

Сестра Михаила Ефремова Анастасия пожелала потерпевшей стороне по делу о смертельном ДТП умереть от коронавируса.

Об этом она написала в Twitter. Напомним, родственники погибшего Сергея Захарова остались непреклонны и потребовали для актёра максимально строгого наказания. В итоге дело Ефремова было пересмотрено и вместо восьми лет тюрьмы его приговорили к 7,5 годам колонии.