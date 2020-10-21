Регина Тодоренко приобщает сына к спорту

Ведущая поделилась новым видео, героем которого стал ее сын Майкл.

Несмотря на совсем маленький возраст ребёнок Топалова делает серьезные шаги в спорте. На видео он стоит на руках, поддерживаемый тренером. По-видимому, спортивные родители решили прививать чаду с детства здоровые и правильные привычки.

"Мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике. Потом фигуристка Регина позанималась с @romankostomarovkrs на льду; Сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати", — призналась телеведущая, пожаловавшись таким образом на достаточно плотный график работы.

Подписчики восхитились тем, что Топалов и Тодоренко являются приверженцами здорового образа жизни, а их сын делает первые шаги в этом направлении.