Наташа Королёва продолжает защищать своего супруга Сергея Глушко, который публично признался в измене. Недавно стриптизёр попал в больницу с нервным срывом из-за скандала с изменой.
Друг семьи Королёвой и Глушко Вадим Манукян рассказал, что певица хочет организовать движение против медиабуллинга в социальных сетях.
"Наташа со мной связалась и рассказала о запуске акции против медиабуллинга в "Инстаграм". Суть ее состоит в том, чтобы показать, что личная жизнь абсолютно каждой известной семейной пары, каждого публичного человека, не в безопасности", — пояснил Манукян.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.