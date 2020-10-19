Наташа Королёва запустила движение против медиабуллинга

Наташа Королёва продолжает защищать своего супруга Сергея Глушко, который публично признался в измене. Недавно стриптизёр попал в больницу с нервным срывом из-за скандала с изменой.

Друг семьи Королёвой и Глушко Вадим Манукян рассказал, что певица хочет организовать движение против медиабуллинга в социальных сетях.