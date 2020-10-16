Татьяна Буланова полюбила человека, далёкого от мира шоу-бизнеса

Личная жизнь певицы налаживается.

Исполнительница хитов "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Не плачь" нашла в себе силы строить новые отношения после развода с супругом.

Четыре года назад Буланова рассталась со своим супругом, бывшим футболистом Владиславом Радимовым.

Долгое время, по признанию Булановой, она оставалась одна, так как стремилась почувствовать настоящее "притяжение". Именно это чувство говорит певице о том, что её выбор правильный.

Татьяна решила завязать отношения с человеком, далёким от мира шоу-бизнеса.

Певица призналась, что чувствует себя счастливой женщиной рядом с новым бойфрендом. Буланова рассказала, что уже год живёт со своим возлюбленным. Вместе они прошли весь период самоизоляции.