Дочери Любови Успенской удалось покинуть психиатрическую клинику

Неделю пробыла единственная наследница Любови Успенской в психиатрической больнице.

Чтобы покинуть медицинское учреждение дочери известной исполнительницы шансона Татьяне Плаксиной пришлось обратиться в суд.

Судебные органы оценили состояние молодой женщины и постановили, что оснований задерживать Плаксину в больнице нет.

Девушка, которая считает, что её психика была сломана из-за тяжелых отношений с отцом и матерью, не захотела прибегать к помощи медиков.

Татьяна уверена, что лечение негативно отразилось на её здоровье.

"За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами, — рассказала Плаксина.

Адвокат Любови Успенской отметил, что Татьяна непоследовательна в своих действиях, так как сначала упорно доказывала, что ей сломали психику, а затем попросила суд признать её психически здоровой.

Сама Татьяна Плаксина восприняла стремление насильственно оставить её лечиться в психиатрической клинике как очередную попытку матери распоряжаться её жизнью.