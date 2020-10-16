Неделю пробыла единственная наследница Любови Успенской в психиатрической больнице.
Чтобы покинуть медицинское учреждение дочери известной исполнительницы шансона Татьяне Плаксиной пришлось обратиться в суд.
Судебные органы оценили состояние молодой женщины и постановили, что оснований задерживать Плаксину в больнице нет.
Девушка, которая считает, что её психика была сломана из-за тяжелых отношений с отцом и матерью, не захотела прибегать к помощи медиков.
Татьяна уверена, что лечение негативно отразилось на её здоровье.
"За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами, — рассказала Плаксина.
Адвокат Любови Успенской отметил, что Татьяна непоследовательна в своих действиях, так как сначала упорно доказывала, что ей сломали психику, а затем попросила суд признать её психически здоровой.
Сама Татьяна Плаксина восприняла стремление насильственно оставить её лечиться в психиатрической клинике как очередную попытку матери распоряжаться её жизнью.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.