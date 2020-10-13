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Канье Уэст записал обращение к американцам

Популярный рэпер Канье Уэст обратился к жителям США и напомнил им о вере. Музыкант призвал американцев обратиться к религии, также как сделал он несколько лет назад.

"Через молитву можно восстановить веру. Мы, как народ, призваны к большей цели, чем мы сами. Мы не только маяки для мира, но и должны быть слугами друг другу, чтобы ободрять друг друга, помогать друг другу, чтобы поддерживать друг друга — наших соотечественников-американцев, чтобы все мы могли процветать вместе", — заявил рэпер.

Примечательно, что на видео с обращением Уэста присутствует флаг США, выполненный в чёрно-белом цвете.

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