Известный рэпер Тимур Юнусов считает, что у его детей есть все шансы стать миллионерами уже к 20 годам. Об этом он написал в Instagram.

"За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20-ти годам, нравится вам это или нет. Поэтому у Бублика есть все шансы сделать это ещё до совершеннолетия. Ну, и я в свою очередь живу для того, чтобы у моих детей было всё, чего не было даже у меня. Главное, не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников", — утверждает звезда.