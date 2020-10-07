Богатые тоже шутят. Элджей показал, какой он видит Ивлеву

Звёздная парочка Настя Ивлева и Элджей развлекаются на Мальдивах.

"Гламурные селебрити", раздражающие подписчиков своими непомерными тратами, решили позабавить интернет-аудиторию милой "фотожабой".

Долларовые миллионеры, красивые и знаменитые, снизили силу своего пафосного контента, поиздевавшись над собой.

Любимый муж Насти Ивлевой с помощью специальной программы сделал из своей миниатюрной супруги грузную гуттаперчевую женщину.

Знаменитая телеведущая предстала перед публикой с огромными руками, необъятным бюстом и длинными ступнями "а-ля Кинг Конг".

Посмотреть эту публикацию в Instagram любимый фоткал😂 Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)5 Окт 2020 в 9:36 PDT

Настя, склонная к самоиронии, оценила юмор супруга и не побоялась выложить снимок в Instagram.

Супруги очень умело воздействуют на эмоции подписчиков. Завистники только и ждут, когда Ивлева поправится и перестанет соответствовать стандартам звёздной моды.

Ведущая не стала томить злопыхателей ожиданием и предоставила им возможность отвести душу, глядя на её уродливое фото.