Звёздная парочка Настя Ивлева и Элджей развлекаются на Мальдивах.
"Гламурные селебрити", раздражающие подписчиков своими непомерными тратами, решили позабавить интернет-аудиторию милой "фотожабой".
Долларовые миллионеры, красивые и знаменитые, снизили силу своего пафосного контента, поиздевавшись над собой.
Любимый муж Насти Ивлевой с помощью специальной программы сделал из своей миниатюрной супруги грузную гуттаперчевую женщину.
Знаменитая телеведущая предстала перед публикой с огромными руками, необъятным бюстом и длинными ступнями "а-ля Кинг Конг".
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Настя, склонная к самоиронии, оценила юмор супруга и не побоялась выложить снимок в Instagram.
Супруги очень умело воздействуют на эмоции подписчиков. Завистники только и ждут, когда Ивлева поправится и перестанет соответствовать стандартам звёздной моды.
Ведущая не стала томить злопыхателей ожиданием и предоставила им возможность отвести душу, глядя на её уродливое фото.
"Наконец-то без обработки, завидуйте её истинной красоте!" — пишут поклонники ведущей под провокационным постом.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?