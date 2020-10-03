Антон Лапенко признан человеком года 2020

За новую жизнь слова "вайн" и превращение Instagram в источник лучших комедий года — так звучит обоснование номинации Лапенко по версии GQ Russia.

Популярность актера, получившего широкую известность благодаря необычным интернет-скетчам, стремительно растет. Первые юмористические видеозарисовки Лапенко быстро разошлись по Сети. Его сериал "Внутри Лапенко" смотрит многомиллионная аудитория.

Юмор Лапенко рассматривают как особый феномен. Звезда интернета воплотил в себе уходящую эпоху. Временные рамки, в которых живут персонажи актера, размыты, но считываются как подлинные. Собирательные образы находят самый живой отклик аудитории.

Лапенко точно угадывает архетипы людей недалекого прошлого. Среди его героев: трогательный инженер, принципиальный журналист, обаятельная рок-звезда, самовлюбленный иностранный шоумен, глава преступной организации, авангардный художник, отчаянный ведущий шоу про выживание, неподкупный милиционер и другие.

"Как все эти личности живут в голове одного человека?!" — недоумевают поклонники таланта актера. "Чем больше наблюдаю за творчеством Лапенко, тем больше вспоминаю, как ребенком смотрел передачи из 90-х. Будто все образы разом сошли с экрана той поры", — отмечаю интернет-пользователи. "Некоторые герои Лапенко поражают. Я знаю милиционера, который смеется точно также, как его доблестный персонаж в погонах. Один штрих — и перед тобой реально люди, которых ты раньше видел", — восхищаются подписчики Антона.

Ранее Антона Лапенко журнал Glamour признал лучшим юмористом года.