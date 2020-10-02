Звезда "Гарри Поттера" прикован к инвалидному креслу

Больные суставы не позволяют 68-летнему Робби Колтрейну передвигаться самостоятельно.

Медики поставили актеру диагноз остеоартрит — хроническое заболевание суставов.

Болезнь мучает звезду культовой саги уже давно. Обострение недуга случилось, когда актер находился в одном из лондонских отелей.

Чтобы боль в коленях не терзала Робби Колтрейна, его пересадили на инвалидную коляску. Такой способ передвижения показан актеру до тех пор, пока не будет проведена операция на суставах. Хирургическое вмешательство собираются провести в США в ближайшее время.