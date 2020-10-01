Ведущая программы "Давай поженимся" обратилась к семейному архиву.

Лариса Гузеева извлекла из запасников и представила на суд зрителей рисунок младшей дочери, изображающий ее.

"Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик",- с юмором пояснила звезда, сделав селфи рядом с ним, чтобы подписчикам было удобнее сравнить сходство.

Подписчики похвалили актрису за то, что та хорошо выглядит.

"Вау, какая Вы красивая, честно, помолодели", — восторгались интернет-пользователи

"Да вы и так идеальна. Так выглядите хорошо в шикарной форме как так похудели?", — засыпали комплиментами и вопросами актрису ее подписчики.

Некоторые даже от избытка эмоций процитировали лиричные строки Сергея Есенина: "Мне бы только смотреть на тебя…видеть глаз голубой омут. И чтоб, прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому".