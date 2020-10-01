Молодёжный стиль Аллы Пугачёвой не дает покоя интернет пользователям

К примадонне российской эстрады обращены пристальные взоры праздной интернет публики.

Каждое новое фото звезды вызывает в сети настоящий шквал обсуждений.

Аллу Борисовну рассматривают, словно через увеличительное стекло, воспринимая каждый шаг певицы в контексте ее семейного положения. Всем интересно наблюдать, как 71-летняя звезда выдерживает роль супруги 44-летнего Максима Галкина и матери 7-летних двойняшек.

Надо сказать, что Алла Борисовна с честью сдает этот публичный экзамен. Пугачева действительно выглядит моложе своих лет. Заметно поменялся и имидж примадонны. В ее гардеробе значительную часть составляет одежда молодежного и даже полуспортивного стиля.

Подписчики певицы еще не отделались от впечатлений от прошлого образа Пугачевой "а-ля Жар-птица", как в сеть попало новое дерзкое фото звезды №1.

На этот раз Алла Борисовна запечатлена в мини-юбке, спортивной кофточке и молодежной кепке. Певица сидит на стуле, положив ногу на ногу.

Только ленивый не высказал свое мнение по поводу облика примадонны.

"Очень умно сказано, но ноги, лучше бы их не показывать" "Люди, почему вы такие злые? Будьте добрее. Зависть плохое чувство. Сначала посмотрите на свои ноги, прежде, чем осуждать других" "Очень красивые ноги, причем тут возраст?" "Но все равно знать меру это признак этикета. Не нужно перебарщивать". "Почему-то жалко ее, думаю, что ей нелегко в физическом плане, а так я ее обожаю", — прокомментировали снимок в фанатском Instagram-аакаунте певицы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Максим Галкин снял на видео новый стильный образ супруги.