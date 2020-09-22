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Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram свежее видео со своей супругой — 71-летней Аллой Пугачёвой. "Какая красотка", — говорит артист за кадром, на что Примадонна ему отвечает: "Отхватил себе жар-птицу".
Поклонники неоднозначно отреагировали на видеозапись.
"Ах, какая женщина, какая женщина", "Алла шикарная", "Знаете, стереть тоже надо уметь… Интеллигентно как-то";
"Благодаря Максиму-волшебнику АБ молода и прекрасна", "Вульгарно молодящиеся пожилые дамы выглядят смешно, нужно иметь большой вкус и достоинство, чтобы стариться красиво. Алла разочаровывает с каждым годом все больше. Дешево", "Ой… Как-то пошло, простите";
"Алла Борисовна была, есть и будет красоткой всегда! Красавица", "Бабушка всё в девочку играет", "Алла Борисовна, поменяйте стиль! Элегантность намного сексуальнее, и вам будет намного более к лицу и к возрасту", — написали пользователи Сети.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пугачёва и Галкин будут платить 3 млн рублей в год за обучение детей.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.