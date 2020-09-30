Тодоренко рассказала о своем соведущем в новом сезоне "Орла и решки"

Телеведущая продолжает делиться кадрами со съемок нового сезона "Орла и решки".

Девушка выложила видео со съемок, где ее партнером по "пятничному" проекту является темпераментный шоумен Тимур Родригез.

"Снова с рюкзаком или снова с золотой картой???

#орелирешка Теперь с моим дорогим товарищем, верным спутником @trodriguezzz мы путешествуем вместе!

ПРЕМЬЕРА НА @fridaytv в 20:00 ", — анонсировала выпуск Регина.

Поклонники Тодоренко с восторгом отнеслись к этой новости, многие удивились, как ей удается совмещать материнство и участие сразу в нескольких проектах.