Телеведущая продолжает делиться кадрами со съемок нового сезона "Орла и решки".
Девушка выложила видео со съемок, где ее партнером по "пятничному" проекту является темпераментный шоумен Тимур Родригез.
"Снова с рюкзаком или снова с золотой картой???
#орелирешка Теперь с моим дорогим товарищем, верным спутником @trodriguezzz мы путешествуем вместе!
ПРЕМЬЕРА НА @fridaytv в 20:00 ", — анонсировала выпуск Регина.
Поклонники Тодоренко с восторгом отнеслись к этой новости, многие удивились, как ей удается совмещать материнство и участие сразу в нескольких проектах.
"Без Регины вообще не смотрю выпуски Орла и Решки Лучшая",
"Родригез сильно похож на Беднякова!"- признавались подписчики.
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