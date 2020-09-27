Угарный старик. Гарик Харламов стал дедом Макаровым.
Гарик Харламов с седой шевелюрой и бородкой изрекает мудрости, сидя за рулем своего автомобиля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эпатажный юморист органично перевоплотился в роль словоохотливого старика.
Узнать Гарика в новом образе удается не сразу, шоумена выдает лишь его фирменный голос с хрипотцой. Этакий среднестатистический московский пенсионер озорно шутит и сам искренне смеется над своими своеобразными остротами.
Дед Макаров, как сам называет своего персонажа Харламов, размышляет о пробках, коронавирусе, женщинах, измене Тарзана Королёвой.
"В ногах правды нет. Почему ноги обделили правдой? Встать! Суд идет! Давайте сядем, потом начнем, потому что стоя будет одно вранье", — мыслит дед Макаров.
Как всегда юмор Харламова построен в большей степени на словесных каламбурах. В юмористе определенно живет пытливый филолог, настойчиво исследующий привычные слова и обороты речи, такие как "сосет под ложечкой", "переносица" и др.
Подписчики уверены, что из Гарика выйдет угарный старик, когда седина будет не бутафорской, а реальной.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.