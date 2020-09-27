Гарик Харламов рассекает по Москве в образе пенсионера

Угарный старик. Гарик Харламов стал дедом Макаровым.

Гарик Харламов с седой шевелюрой и бородкой изрекает мудрости, сидя за рулем своего автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)24 Сен 2020 в 8:01 PDT

Эпатажный юморист органично перевоплотился в роль словоохотливого старика.

Узнать Гарика в новом образе удается не сразу, шоумена выдает лишь его фирменный голос с хрипотцой. Этакий среднестатистический московский пенсионер озорно шутит и сам искренне смеется над своими своеобразными остротами.

Дед Макаров, как сам называет своего персонажа Харламов, размышляет о пробках, коронавирусе, женщинах, измене Тарзана Королёвой.

"В ногах правды нет. Почему ноги обделили правдой? Встать! Суд идет! Давайте сядем, потом начнем, потому что стоя будет одно вранье", — мыслит дед Макаров.

Как всегда юмор Харламова построен в большей степени на словесных каламбурах. В юмористе определенно живет пытливый филолог, настойчиво исследующий привычные слова и обороты речи, такие как "сосет под ложечкой", "переносица" и др.

Подписчики уверены, что из Гарика выйдет угарный старик, когда седина будет не бутафорской, а реальной.