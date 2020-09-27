Певица в очередной раз демонтирует пример восточной мудрости и доброжелательности.
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Говорят, это последние тёплые выходные осени? Предлагаю провести их с тем, кто вам #нравится❤️ 😉🤫 Я планирую так и сделать☺️ «Самый лучший на свете Самый лучший в ответе Мой самый лучший он – да-да-да Он топит за своих А я за него всегда Что же поделать, мама? Мне нравятся, руки его нравятся Мне нравятся, глаза его нравятся Мне нравится, когда он целует меня Для него я самая красивая...» Подпевайте❤️ 🎥: @ksumamaeva
В Instagram-аккаунте исполнительницы царит уютная атмосфера.
"Говорят, это последние тёплые выходные осени? Предлагаю провести их с тем, кто вам нравится. Я планирую так и сделать ", — поделилась планами Зара, прикрепив к посту слова ее новой песни.
Это уже не первый раз, когда звезда отечественного шоу-бизнеса дает хорошие советы своим поклонникам.
Жест тронул подписчиков.
"Пусть всегда в жизни многое сильно нравится, иначе теряется сам смысл жизни. И песня, и Сама Зара очень нравятся ", — восторженно комментировали пост поклонники Зары.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.