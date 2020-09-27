Зара посоветовала своим подписчикам, как провести выходные

Певица в очередной раз демонтирует пример восточной мудрости и доброжелательности.

В Instagram-аккаунте исполнительницы царит уютная атмосфера.

"Говорят, это последние тёплые выходные осени? Предлагаю провести их с тем, кто вам нравится. Я планирую так и сделать ", — поделилась планами Зара, прикрепив к посту слова ее новой песни.

Это уже не первый раз, когда звезда отечественного шоу-бизнеса дает хорошие советы своим поклонникам.

Жест тронул подписчиков.