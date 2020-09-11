Пугачёва и Галкин будут платить 3 млн рублей в год за обучение детей

В этом году дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стали первоклассниками.

Лиза и Гарри учатся в Первой Московской гимназии. Стоимость обучения в этой школе составляет 1,6 млн рублей в год.

Вход на территорию образовательного учреждения только по пропускам. Учеников привозит в школу специальный автобус в сопровождении охраны.

Как сообщают СМИ, детям звёздной пары перед зачислением в школу нужно было пройти тестирование, с которым они успешно справились.

Родителям Лизы и Гарри сделали скидку на оплату обучения двоих детей в размере 10%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по словам Андрея Разина, Максиму Галкину приходится тратить на свою звёздную супругу до 10 миллионов рублей в месяц. Продюсер считает, что именно с этим связано то, что юморист заключил контракт с AliExpress, а также снялся в одноимённом рекламном ролике.