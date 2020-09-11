Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Александр Лукашенко: нельзя уничтожать настоящее ради будущего
В Калининградской области завели 18 уголовных дел на менеджера банка
Тедеско объявил о поисках правого защитника для "Спартака"
Новинка техники: российские рабочие смогут трудиться в экзоскелетах
ЦИК: на участках - более 237 000 наблюдателей
В Воронеже задержали подозреваемого в краже 13 смартфонов Apple iPhone
Михаил Гинзбург: лучший осенний овощ для похудения - тыква
Сергей Лавров: обидно быть на втором месте
Потемнение зубной эмали вызывает дым от сигарет, а не никотин

Пугачёва и Галкин будут платить 3 млн рублей в год за обучение детей

В этом году дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стали первоклассниками.

Пугачёва и Галкин будут платить 3 млн рублей в год за обучение детей

Лиза и Гарри учатся в Первой Московской гимназии. Стоимость обучения в этой школе составляет 1,6 млн рублей в год.

Вход на территорию образовательного учреждения только по пропускам. Учеников привозит в школу специальный автобус в сопровождении охраны.

Как сообщают СМИ, детям звёздной пары перед зачислением в школу нужно было пройти тестирование, с которым они успешно справились.

Родителям Лизы и Гарри сделали скидку на оплату обучения двоих детей в размере 10%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по словам Андрея Разина, Максиму Галкину приходится тратить на свою звёздную супругу до 10 миллионов рублей в месяц. Продюсер считает, что именно с этим связано то, что юморист заключил контракт с AliExpress, а также снялся в одноимённом рекламном ролике.

Последние материалы
Дмитрий Песков: инициатором остановки диалога был Лондон
В "Единой России" обсуждают возврат индексации пенсий
Александр Лукашенко: нельзя уничтожать настоящее ради будущего
В Калининградской области завели 18 уголовных дел на менеджера банка
"Главстрой" пригласил цифровую компанию "Культура" для управления сервисами
Пугачёва и Галкин будут платить 3 млн рублей в год за обучение детей
Тедеско объявил о поисках правого защитника для "Спартака"
Новинка техники: российские рабочие смогут трудиться в экзоскелетах
ЦИК: на участках - более 237 000 наблюдателей
В Воронеже задержали подозреваемого в краже 13 смартфонов Apple iPhone
Популярное
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Политики стирают грань сатиры и реальности.

Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Новые подробности: Навальный заговорил
Общество
Новые подробности: Навальный заговорил
Новости футбола
Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Мир. Новости мира
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова
Комментарии
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Коломенские полицейские уничтожили более тысячи кустов конопли
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
"Проблема" Бузовой – новый успех
Елизавета Боярская: маски снимаем только перед сценой
Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Русичи нанимали викингов за валюту
Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален
Русичи нанимали викингов за валюту
СМИ обнаружили связь Певчих, подозреваемой в отравлении Навального, с ФБК
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников