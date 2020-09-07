Иван Охлобыстин попросил о милосердии для своего коллеги по цеху Михаила Ефремова. Он открыто обратился к Владимиру Путину с этой просьбой. Добавив, что, по его мнению, Ефремова в тюрьме ждёт смерть.
"Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор", — написал режиссёр.
"Останьтесь в моей памяти Владимиром Милосердным", — попросил Охлобыстин.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.