Иван Охлобыстин попросил президента быть милосердным

Иван Охлобыстин попросил о милосердии для своего коллеги по цеху Михаила Ефремова. Он открыто обратился к Владимиру Путину с этой просьбой. Добавив, что, по его мнению, Ефремова в тюрьме ждёт смерть.