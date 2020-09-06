Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии общего режима. Напомним, Пресненский суд Москвы вынесет приговор актёру 8 сентября.
Об этом сообщил сам артист в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Видеозапись их разговора была опубликована телеканалом НТВ.
"Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь", — отвечает Ефремов.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.