Ефремов считает, что ему дадут 8 лет колонии

Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии общего режима. Напомним, Пресненский суд Москвы вынесет приговор актёру 8 сентября.

Об этом сообщил сам артист в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Видеозапись их разговора была опубликована телеканалом НТВ.