В Санкт-Петербурге похоронили экс-солиста "Ласкового мая"

В морге Покровской больницы Санкт-Петербурга 5 сентября прошла церемония прощания с бывшим солистом "Ласкового мая" Александром Прико.

Музыкант скончался 2 сентября из-за пневмонии. Прико госпитализировали ещё в июле из-за ухудшения состояния. Врачи подозревали у него коронавирус. Диагноз подтвердился, однако ещё был обнаружен рак левого лёгкого.

На траурной церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин не смог приехать на похороны певца, поскольку не было возможности отменить встречи в Краснодарском крае.