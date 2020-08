Группу Little Big обвинили в плагиате "образа гопника"

На группу Little Big подали в суд за плагиат "образа гопника" и баса. Иск поступил от основателя проекта Hard Bass School Валя Толетова.

Музыкант утверждает, что басовая линия песни Little Big Pop On The Top была позаимствована с композиции Hard Bass School "Раз-раз-раз, это хардбасс".