Стало известно, чем Ефремов заменил алкоголь на домашнем аресте

Актер Михаил Ефремов находится на домашнем аресте. Он больше не употребляет алкоголь.

Об этом рассказал друг артиста изданию "Комсомольская правда". По его словам, сейчас Ефремов много читает и смотрит фильмы, на просмотр которого у него раньше не хватало времени. Но у Ефремова образовалась новая страсть — минералка.