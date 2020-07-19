Актер Михаил Ефремов находится на домашнем аресте. Он больше не употребляет алкоголь.
Об этом рассказал друг артиста изданию "Комсомольская правда". По его словам, сейчас Ефремов много читает и смотрит фильмы, на просмотр которого у него раньше не хватало времени. Но у Ефремова образовалась новая страсть — минералка.
"Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке, функционирует как надо", — пояснил близкий друг актера.
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