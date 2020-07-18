Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" Кристина Дерябина узнала о беременности после ухудшения самочувствия.
По ее словам, она чувствовала тяжесть в животе и проявления изжоги, после чего пошла на прием к врачу.
"Я подумала, что у меня начались проблемы с желудком", — рассказывает девушка "СтарХиту".
Медики осмотрели Дерябину и посоветовали сделать тест на беременность, который показал две полоски.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.