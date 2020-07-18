"Я думала, у меня больной желудок". Дерябина узнала о беременности

Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" Кристина Дерябина узнала о беременности после ухудшения самочувствия.

По ее словам, она чувствовала тяжесть в животе и проявления изжоги, после чего пошла на прием к врачу.

"Я подумала, что у меня начались проблемы с желудком", — рассказывает девушка "СтарХиту".

Медики осмотрели Дерябину и посоветовали сделать тест на беременность, который показал две полоски.