Певица Анна Седокова рассказала, что всегда переживала из-за своего лишнего веса и чувствовала неуверенность в себе. После рождения первого ребенка она все-таки решилась на липосакцию.

"Мне говорили, что я жирная. Что я неженственная и толстая. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать", — утверждает артистка.