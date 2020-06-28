Дочь Анастасии Заворотнюк Анна после продолжительного перерыва посетила салон красоты, однако результат оказался негативным.

Из-за ошибочных действий мастера волосы девушки приобрели "мертвый" вид. Более того, Анна лишилась половины своих волос.

"После того, как мне нанесли краску на волосы и замотали фольгой, я через некоторое время почувствовала, что волосы в фольге сильно нагрелись, и сказала об этом мастеру. Он меня успокоил и сказал, что это обычная реакция. Когда прошло время, мы пошли смывать в мойке, а потом я села на кресло перед зеркалом. Каков был мой ужас, когда я увидела что больше половины моих волос по длине кипельно белого цвета и выглядят как мочалка. Я взяла прядь волос, и она осталась в моей руке", — написала девушка в Instagram.