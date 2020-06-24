"Ефремов – мерзавец редкий": актеру припомнили слова о Крымском мосту

Актер Михаил Ефремов уже давно превратился в "зажравшегося артиста", который не только делал всё, что хотел, но и делал провокационные заявления.

С таким мнением выступил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков. Он припомнил слова Ефремова о Крымском мосту.

"Я считаю, что Михаил Ефремов — мерзавец редкий", — утверждает сенатор.

Ранее Ефремов призывал "отдать" Крымский мост Украине, а также выплатить украинским властям денежную компенсацию за воссоединение Крыма с Россией.